Купите Ваш дом напрямую в Испании!

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Старт продаж уникального комплекса всего в 300 метрах от песчаного пляжа Альбира. Альбир - небольшой уютный городок всего в 9 км севернее Бенидорма. Альбир отличается своей индивидуальной атмосфе...
Выставлены на продажу апартаменты на первой линии пляжа Поньенте в Бенидорме. В продаже апартаменты с 2,3 и 4 спальнями, все с 2-мя ванными комнатами. Во всех квартирах панорамное остек...
Жилой комплекс, состоящий из 2 современных зданий с 23 апартаментами, а также 96 таунхаусов, расположенных в привилегированной природной зоне с первоклассным сервисом и видами на море, с обширными ...
Новые виллы на первой линии пляжа Сан Хуан! Виллы расположены в охраняемом закрытом жилом комплексе на первой линии пляжа! Вилла с 3 спальнями и 4 санузлами и вилла с 4 спальнями и 4 санузлами. Участо...
Жилой комплекс "Виктория" расположен в северной части города Дении всего в 300 метрах от пляжа. Прекрасная территория с садом, детской площадкой, бассейном создает комфорт как для посто...
Продаются новые виллы в 3 километрах от пляжа города Сан Педро дель Пинатар. Три последних дома в продаже: одна вилла и два смежных дома. Площадь дома 112 кв м Площадь участка 156 кв м 3 спальни ...
Выставлена на продажу квартира в жилом комплексе Премиум класса в районе Плайя Сан Хуан Аликанте. Квартира находится на 4 этаже 9-ти этажного дома. Нижний этаж нежилой, считается нулевым. На территори...
Продаются два дома в жилом комплексе в 2 км от пляжей Бенидорма. Площадь участка 221 кв м Общая площадь 133 кв м Площадь террасы 52 кв м Этажей 2 Ориентация окон на юго-восток Салон совмещен ...
Новые дома от застройщика в поселке Ля Марина. Ля Марина находится в южной части провинции Аликанте, между Санта Полой и Гуардамаром. Здесь проживает в основном испанской население, но также и вы...
Комплекс сданных в эксплуатацию апартаментов расположен в поселке Гран Алакант провинции Аликанте. До города Аликанте 15 км. До пляжа - 3 км. В жилом комплексе есть бассейн, зелёная зона отдыха, зона ...
Выставлены на продажу дома в поселке Полоп. Полоп расположен в красивом местечке в горах с видом на море и пляжи Бенидорма. Расстояние до пляжей Албира или Бенидорма- 8 км. Комплекс состоит из вилл, р...
Продаются новые виллы от застройщика в закрытом поселке Сьерра Кортина. Сьерра Кортина - охраняемая территория , расположенная у подножия гор, с видом на Средиземное море и небоскребы Бенидорма. В про...
Продаются Дома минималистического дизайна сочетают в себе элегантность и комфорт и сливаются с окружающим пространством, естественным и уникальным, в котором соблюдается идеальный баланс между морем и...
Выставлены на продажу таунхаусы современного дизайна в стиле минимализма. Расположены в элитном райне и сливаются с окружающим пространством, естественным и уникальным, в котором соблюдается идеальный...
Наслаждайтесь жизнью на побережье Коста-Бланка под Аликанте в окружении роскошной природы от €187.000 Новый жилой комплекс Arenales Playa 9 находится в пешей доступности от пляжа и вблизи пр...
Переставляем вам третью очередь строительства нашего знаменитого проекта в Бусоте – Los Altos de Alicante, сохранившем характер уютного жилого комплекса и выполненного в современном стиле, с исп...
Комплекс апартаментов сдан в 2019 году, в продаже последние квартиры от застройщика. Жилой комплекс находится в районе пляжа Фламенка в 2 км от него в сторону торгового центра Zenia Bulevard Дома нахо...
Старт продаж уникального жилого комплекса в 500 метрах от пляжа Фламенка в Ориуэла Коста. Жилой комплекс Flamenca Village расположен в стратегическом месте — рядом с пляжем и торговыми центрами ...
Выставлен на продажу Новый жилой комплекс Arenales Playa, который находится 15 км от города Аликанте на юг, в пешей доступности от пляжа и вблизи природного заповедника Клот-де-Гальвани. Прекрас...
Хотите купить квартиру в Бенидорме в 200 метрах от пляжа? Тогда Вы на верном пути! Жилой комплекс на второй линии моря с прямым выходом к пляжу Поньенте вам подходит идеально!К...
Всего найдено объявлений: 35
Добрый день! Подскажите пожалуйста на какую сумму нужно купить недвижимость, чтобы дали право длительного проживания. Например, 6 месяцев или 12 месяцев. Нужно ли какие-то налоги платить в Испании за покупку? Заранее спасибо за ответ!Ответ специалиста:
Кристина, здравствуйте!