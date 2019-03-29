Купите Ваш дом напрямую в Испании!

ALISA - SPAIN

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Как купить дом или квартиру в Аликанте и не беспокоиться о "чистоте сделки" и послепродажном обслуживании   ...Узнать больше
Как купить дом или квартиру в Аликанте и не беспокоиться о "чистоте сделки" и послепродажном обслуживании   ...Узнать больше
Наши самые актуальные предложения!
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  • Прямая продажа апартаментов по адресу Alfas del Pi, calle Andromeda, 1
    293 000 €

    Прямая продажа апартаментов по адресу Alfas del Pi, calle Andromeda, 1

    ID объекта: 904342

    Старт продаж уникального комплекса всего в 300 метрах от песчаного пляжа Альбира. Альбир - небольшой уютный городок всего в 9 км севернее Бенидорма. Альбир отличается своей индивидуальной атмосфе...

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  • Спецпредложение Купить квартиру по Av. Puerto Rico, 2 Benidorm, Alicante
    343 000 €

    Купить квартиру по Av. Puerto Rico, 2 Benidorm, Alicante

    ID объекта: 903462

    Выставлены на продажу апартаменты на первой линии пляжа Поньенте в Бенидорме. В продаже апартаменты с 2,3 и 4 спальнями, все с 2-мя ванными комнатами. Во всех квартирах панорамное остек...

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  • Спецпредложение Предлагаю купить 3-ком. квартиру Pilar de la Horadada, Alicante
    169 000 €

    Предлагаю купить 3-ком. квартиру Pilar de la Horadada, Alicante

    ID объекта: 903420

    Жилой комплекс, состоящий из 2 современных зданий с 23 апартаментами, а также 96 таунхаусов, расположенных в привилегированной природной зоне с первоклассным сервисом и видами на море, с обширными ...

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  • Новые виллы на первой линии пляжа Сан Хуан Аликанте
    1 390 000 €

    Новые виллы на первой линии пляжа Сан Хуан Аликанте

    ID объекта: 868984

    Новые виллы на первой линии пляжа Сан Хуан! Виллы расположены в охраняемом закрытом жилом комплексе на первой линии пляжа! Вилла с 3 спальнями и 4 санузлами и вилла с 4 спальнями и 4 санузлами. Участо...

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  • Купить квартиру в Дении carrer Mar Báltic
    155 000 €

    Купить квартиру в Дении carrer Mar Báltic

    ID объекта: 847094

    Жилой комплекс "Виктория" расположен в северной части города Дении всего в 300 метрах от пляжа. Прекрасная территория с садом, детской площадкой, бассейном создает комфорт как для посто...

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  • Спецпредложение Купить дом в Испании, San Pedro del Pinatar, Abedul
    225 000 €

    Купить дом в Испании, San Pedro del Pinatar, Abedul

    ID объекта: 807575

    Продаются новые виллы в 3 километрах от пляжа города Сан Педро дель Пинатар. Три последних дома в продаже: одна вилла и два смежных дома. Площадь дома 112 кв м Площадь участка 156 кв м 3 спальни ...

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  • Купить квартиру в Сан Хуан Плайя Аликанте Hacienda del Mar 2
    325 000 €

    Купить квартиру в Сан Хуан Плайя Аликанте Hacienda del Mar 2

    ID объекта: 804740

    Выставлена на продажу квартира в жилом комплексе Премиум класса в районе Плайя Сан Хуан Аликанте. Квартира находится на 4 этаже 9-ти этажного дома. Нижний этаж нежилой, считается нулевым. На территори...

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  • Купить дом в Бенидорме MODEL GREEN
    339 000 €

    Купить дом в Бенидорме MODEL GREEN

    ID объекта: 804310

     Продаются два дома в жилом комплексе в 2 км от пляжей Бенидорма. Площадь участка 221 кв м Общая площадь 133 кв м Площадь террасы 52 кв м Этажей 2 Ориентация окон на юго-восток Салон совмещен ...

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  • Купить дом в Аликанте (Ля Марина) ID: 788171
    210 000 €

    Купить дом в Аликанте (Ля Марина) ID: 788171

    ID объекта: 788171

    Новые дома от застройщика в поселке Ля Марина. Ля Марина находится в южной части провинции Аликанте, между Санта Полой и Гуардамаром. Здесь проживает в основном испанской население, но также и вы...

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  • Купить квартиру в Аликанте (Гран Алакант) ID: 768260
    130 350 €

    Купить квартиру в Аликанте (Гран Алакант) ID: 768260

    ID объекта: 768260

    Комплекс сданных в эксплуатацию апартаментов расположен в поселке Гран Алакант провинции Аликанте. До города Аликанте 15 км. До пляжа - 3 км. В жилом комплексе есть бассейн, зелёная зона отдыха, зона ...

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  • Купить дом в Бенидорме (Полоп) ID: 764597
    194 000 €

    Купить дом в Бенидорме (Полоп) ID: 764597

    ID объекта: 764597

    Выставлены на продажу дома в поселке Полоп. Полоп расположен в красивом местечке в горах с видом на море и пляжи Бенидорма. Расстояние до пляжей Албира или Бенидорма- 8 км. Комплекс состоит из вилл, р...

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  • Купить дом в Бенидорме Sierra Cortina ID: 719952
    399 000 €

    Купить дом в Бенидорме Sierra Cortina ID: 719952

    ID объекта: 719952

    Продаются новые виллы от застройщика в закрытом поселке Сьерра Кортина. Сьерра Кортина - охраняемая территория , расположенная у подножия гор, с видом на Средиземное море и небоскребы Бенидорма. В про...

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  • Купить дом в Бенидорме Sierra Cortina ID: 704371
    473 000 €

    Купить дом в Бенидорме Sierra Cortina ID: 704371

    ID объекта: 704371

    Продаются Дома минималистического дизайна сочетают в себе элегантность и комфорт и сливаются с окружающим пространством, естественным и уникальным, в котором соблюдается идеальный баланс между морем и...

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  • Купить недвижимость в Бенидорме (Сьерра Кортина)
    397 000 €

    Купить недвижимость в Бенидорме (Сьерра Кортина)

    ID объекта: 703013

    Выставлены на продажу таунхаусы современного дизайна в стиле минимализма. Расположены в элитном райне и сливаются с окружающим пространством, естественным и уникальным, в котором соблюдается идеальный...

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  • Купить квартиру в Аликанте (Ареналесь дель Соль) ID: 702613
    187 000 €

    Купить квартиру в Аликанте (Ареналесь дель Соль) ID: 702613

    ID объекта: 702613

    Наслаждайтесь жизнью на побережье Коста-Бланка под Аликанте в окружении роскошной природы от €187.000 Новый жилой комплекс Arenales Playa 9 находится в пешей доступности от пляжа и вблизи пр...

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  • Купить дом в Аликанте (Бусот) ID: 702611
    137 000 €

    Купить дом в Аликанте (Бусот) ID: 702611

    ID объекта: 702611

    Переставляем вам третью очередь строительства нашего знаменитого проекта в Бусоте – Los Altos de Alicante, сохранившем характер уютного жилого комплекса и выполненного в современном стиле, с исп...

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  • Купить квартиру в Торревьехе (Плайя Фламенка) ID: 702609
    168 000 €

    Купить квартиру в Торревьехе (Плайя Фламенка) ID: 702609

    ID объекта: 702609

    Комплекс апартаментов сдан в 2019 году, в продаже последние квартиры от застройщика. Жилой комплекс находится в районе пляжа Фламенка в 2 км от него в сторону торгового центра Zenia Bulevard Дома нахо...

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  • Купить квартиру в Торревьехе Calle Pablo Picasso Orihuela Costa
    185 000 €

    Купить квартиру в Торревьехе Calle Pablo Picasso Orihuela Costa

    ID объекта: 702205

    Старт продаж уникального жилого комплекса в 500 метрах от пляжа Фламенка в Ориуэла Коста. Жилой комплекс Flamenca Village расположен в стратегическом месте — рядом с пляжем и торговыми центрами ...

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  • Купить квартиру в Аликанте (Ареналес дель Соль) ID: 702198
    206 000 €

    Купить квартиру в Аликанте (Ареналес дель Соль) ID: 702198

    ID объекта: 702198

    Выставлен на продажу Новый жилой комплекс Arenales Playa, который находится 15 км от города Аликанте на юг, в пешей доступности от пляжа и вблизи природного заповедника Клот-де-Гальвани.  Прекрас...

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  • Купить квартиру в Бенидорме Премиум класса ID: 702196
    325 000 €

    Купить квартиру в Бенидорме Премиум класса ID: 702196

    ID объекта: 702196

    Хотите купить квартиру в Бенидорме в 200 метрах от пляжа?   Тогда Вы на верном пути!   Жилой комплекс на второй линии моря с прямым выходом к пляжу Поньенте вам подходит идеально!К...

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Всего найдено объявлений: 35

НАЛОГИ

29.03.2019
КАК ВЫЧИСЛЯТЬ И ПЛАТИТЬ НАЛОГИ не резидентам - владельцам недвижимости в Испании?

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  • Должность: директор
  • Телефон: +34677669486
  • Skype: Alisa-Spain

Валерия Миллер

  • Должность: менеджер
  • Телефон: +79855427208

Вопросы специалистам

  • Кристина:

    Добрый день! Подскажите пожалуйста на какую сумму нужно купить недвижимость, чтобы дали право длительного проживания. Например, 6 месяцев или 12 месяцев. Нужно ли какие-то налоги платить в Испании за покупку? Заранее спасибо за ответ!

    Ответ специалиста:

    Кристина, здравствуйте!

    Спасибо за Ваш интерес и обращение к нам!
    Для того, чтобы полу... Полный ответ

    Кристина, здравствуйте!
    Спасибо за Ваш интерес и обращение к нам!
    Для того, чтобы получить неограниченно проживание 365 дней  году с правом на работу нужно купить недвижимость на сумму от 500 000 евро.
    Это дает право в течение 10 дней получить ВНЖ в Испании.
    Но также любой собственник любой недвижимости может подать документы в испанское консульство и получить ВНЖ на основаниии владения недвижимостью в Испании и наличием достаточного дохода в России для проживания в Испании азе права на работу. Вы должны показать свою декларацию с достаточным уровнем дохода и наличие денег с испанском банке: 27 000 евро на заявителя и по 7000 евро на каждого члена семьи.
    При покупке недвижимости в Испании вы платите налог 10% от стоимости недвижимости, если это вторичная недвижимость
    И при покупке нового жилья вы платите 10% НДС и 1,5% налог на покупку.
    Кристина, какого типа жилье вас большое интересует? Могу я Вам помочь и предложить какие-то интересные для вас варианты?

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