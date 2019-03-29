Купите Ваш дом напрямую в Испании!

Кристина:

Добрый день! Подскажите пожалуйста на какую сумму нужно купить недвижимость, чтобы дали право длительного проживания. Например, 6 месяцев или 12 месяцев. Нужно ли какие-то налоги платить в Испании за покупку? Заранее спасибо за ответ!

Ответ специалиста:

Кристина, здравствуйте!

Спасибо за Ваш интерес и обращение к нам!

Спасибо за Ваш интерес и обращение к нам! Для того, чтобы получить неограниченно проживание 365 дней году с правом на работу нужно купить недвижимость на сумму от 500 000 евро. Это дает право в течение 10 дней получить ВНЖ в Испании. Но также любой собственник любой недвижимости может подать документы в испанское консульство и получить ВНЖ на основаниии владения недвижимостью в Испании и наличием достаточного дохода в России для проживания в Испании азе права на работу. Вы должны показать свою декларацию с достаточным уровнем дохода и наличие денег с испанском банке: 27 000 евро на заявителя и по 7000 евро на каждого члена семьи. При покупке недвижимости в Испании вы платите налог 10% от стоимости недвижимости, если это вторичная недвижимость И при покупке нового жилья вы платите 10% НДС и 1,5% налог на покупку. Кристина, какого типа жилье вас большое интересует? Могу я Вам помочь и предложить какие-то интересные для вас варианты? Кристина, здравствуйте! Для того, чтобы полу... Полный ответ Все вопросы

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